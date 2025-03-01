Прыжки с трамплина. Чемпионат мира. Женская сборная Норвегии выиграла командные соревнования, Австрия – 2-я, Германия – 3-я
Норвежские прыгуньи с трамплина выиграли командный турнир на ЧМ в Тронхейме.
Прыжки с трамплина
Чемпионат мира
Тронхейм, Норвегия
Женщины
HS102, командные соревнования
1. Норвегия (Анна Одине Стрем, Ингвиль Сюнневе Мидтскуген, Хайди Дюре Тростеруд, Эйрин Мария Квандаль) – 904,5 очков
2. Австрия (Лиза Эдер, Юлия Мюльбахер, Жаклин Зайфридсбергер, Ева Пинкельниг) – 885,1
3. Германия (Юлиане Зайфарт, Катарина Шмид, Агнес Райш, Селина Фрайтаг) – 846,5
4. Словения (Эма Клинец, Тина Эрзар, Катра Комар, Ника Превц) – 792,9
5. Япония (Нозоми Маруяма, Юка Сето, Юки Ито, Сара Таканаши) – 756,2
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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