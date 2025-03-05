Сорин о том, что Терентьева пропускает «разделку»: «Проблем никаких нет, изначально планировали, что всю программу чемпионата России Наталья не побежит»
Тренер объяснил, почему Наталья Терентьева пропускает «разделку» на ЧР в Казани.
Коньковая «разделка» на 10 км на чемпионате России по лыжам в Казани пройдет завтра, 6 марта.
«Проблем никаких нет, изначально планировали, что всю программу чемпионата России Наталья не побежит. После победного спринта решили, что надо поберечь силы и здоровье.
Учитывая, что не так давно она стала мамой. Шесть гонок за девять дней все‑таки многовато и может сказаться на состоянии в будущем», – сказал Егор Сорин.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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