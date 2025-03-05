Наталья Терентьева не выступит в коньковой «разделке» на 10 км на чемпионате России
Наталья Терентьева пропустит гонку на 10 км на чемпионате России в Казани.
Женская гонка с раздельным стартом свободным стилем пройдет 6 марта.
На старт выйдут 88 лыжниц, Терентьева в старт-листе отсутствует. Ранее она выиграла на чемпионате России классический спринт и скиатлон.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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