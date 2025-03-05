Наталья Терентьева: «Первые месяцы было тяжело совмещать ребенка и гонки. Очень уставала в тот период»

Лыжница Терентьева рассказала, что ей было тяжело совмещать ребенка и гонки.

Наталья Терентьева выиграла скиатлон и спринт на чемпионате России, который проходит в Казани. В августе она родила дочку.

– Спасибо огромное нашим бабушкам и дедушкам, которые невероятно нас выручают, чтобы мы могли продолжать полноценно тренироваться. Сейчас дочка здесь, в Казани, под присмотром моей мамы. Они живут вместе с нами в санатории, но на стадион не приходят – смотрят гонки по телевизору.

– Если есть с кем оставить ребенка на время соревнований, в чем смысл постоянно возить его с собой?

– Я до сих пор кормлю Василису, а в этом случае, сами понимаете, спортивный режим плотно привязан к графику кормления. Сейчас у нас уже начался прикорм, и это меня здорово, скажем так, разгрузило.

Первые месяцы было очень тяжело совмещать ребенка и гонки. Особенно какой-нибудь спринт, который затягивается на полдня. Даже на предыдущих стартах здесь же, в Казани, как и в Ижевске, все после пролога идут отдыхать, я – кормить ребенка. Очень уставала в тот период.

Но по мере того, как Василиса растет и у нее расширяется рацион питания, становится полегче. По крайней мере, я уже не паникую, если где-то задерживаюсь. Знаю, что мама в любой момент может меня подменить, – сказала Терентьева.