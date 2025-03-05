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Наталья Терентьева: «Я не готова соперничать с лидерами на Кубке мира. ЧМ в Тронхейме и наши старты – это небо и земля»

Лыжница Терентьева считает, что не смогла бы соперничать с лидерами Кубка мира.

Наталья Терентьева выиграла скиатлон и спринт на чемпионате России, который проходит в Казани.

– В конце января после двух личных побед на этапе Кубка России в Ижевске, когда вас спросили о потенциальной конкуренции с теми, кто бегает на Кубке мира, вы ответили: «Я не готова, я не боеспособна». Если сравнивать ваше нынешнее состояние с тем, можете сказать, что готовность соревноваться становится более высокой?

– Так я и сейчас не готова к тому, чтобы соперничать с лидерами на Кубке мира, не поменяла своего мнения на этот счет. Когда смотрю трансляции чемпионата мира, который сейчас проходит в Тронхейме, тоже понимаю, что те старты и наши – это небо и земля, скажем так. Для того чтобы в моем случае всерьез говорить о конкуренции, нужно для начала провести полноценный тренировочный сезон.

Все-таки тренироваться я начала лишь с октября, и то не сказать, что это была полноценная работа. Понятно, что я выкладывалась по максимуму, но сами понимаете: человек, родивший в августе, объективно не способен отдаваться тренировкам на все 100%. Понятно, что на первом месте у меня теперь всегда будет ребенок, это даже не обсуждается, но со следующего сезона я планирую в гораздо большей степени отдаваться подготовке. В этом плане мы с Сашей (Терентьевым) стараемся создавать для себя все условия, – сказала Терентьева.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: RT
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoсборная России жен (лыжные гонки)
лыжные гонки
logoчемпионат мира
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