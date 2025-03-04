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  • Наталья Терентьева: «Я старалась учесть ошибки прошлого спринта и уже более уверенно вести борьбу на первых позициях. Поняла, что мне не подходит тактика мужа»
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Наталья Терентьева: «Я старалась учесть ошибки прошлого спринта и уже более уверенно вести борьбу на первых позициях. Поняла, что мне не подходит тактика мужа»

Наталья Терентьева объяснила, как ей удалось победить на чемпионате России.

Сегодня лыжница выиграла спринт классикой в Казани.

«Очень довольна проделанной работой, все сделала правильно. Самочувствие было хорошее. Рада первому месту. Я старалась учесть ошибки прошлого спринта, сделать выводы и уже более уверенно вести борьбу на первых позициях.

Поняла, что мне не подходит тактика мужа (Александра Теренетьева). У меня бывает, что самочувствие подводит, буду еще думать насчет коньковой «разделки», наверное, лучше сосредоточиться на командных гонках. Пока я не могу подряд бегать гонки с одинаково хорошим самочувствием», – сказала Наталья.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoАлександр Терентьев
лыжные гонки
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