Наталья Терентьева: «Я старалась учесть ошибки прошлого спринта и уже более уверенно вести борьбу на первых позициях. Поняла, что мне не подходит тактика мужа»
Наталья Терентьева объяснила, как ей удалось победить на чемпионате России.
Сегодня лыжница выиграла спринт классикой в Казани.
«Очень довольна проделанной работой, все сделала правильно. Самочувствие было хорошее. Рада первому месту. Я старалась учесть ошибки прошлого спринта, сделать выводы и уже более уверенно вести борьбу на первых позициях.
Поняла, что мне не подходит тактика мужа (Александра Теренетьева). У меня бывает, что самочувствие подводит, буду еще думать насчет коньковой «разделки», наверное, лучше сосредоточиться на командных гонках. Пока я не могу подряд бегать гонки с одинаково хорошим самочувствием», – сказала Наталья.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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