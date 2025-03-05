  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сорин о претензиях Губерниева к судейству: «Поразил советник министра спорта, который голословно обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений»
93

Сорин о претензиях Губерниева к судейству: «Поразил советник министра спорта, который голословно обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений»

Тренер Егор Сорин высказался о судейских решениях в спринте на чемпионате России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал работу жюри безобразной. 

Александр Большунов в полуфинале спринта зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции, и Устюгов махнул в его сторону палкой. В забеге Устюгов одержал победу, а позднее финишировал первым в финале.

Как сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе, оба лыжника получат «определенное наказание». 

«Судейская коллегия сообщает: все спортсмены, кроме Большунова, после финиша подошли к судьям. Им было объявлено о решении, всем было показано видеодоказательство нарушения. Они ознакомлены. Никто ничего не скрывал.

Претензия Губерниева – это незнание правил и процедуры принятия решения. В соответствии с правилами соревнований эти решения вывешиваются на доске информации и объявляются на совещании представителей команд. На стадионе никто не объявляет такое.

Первая ситуация произошла с Татьяной Сориной и Екатериной Никитиной во втором полуфинальном забеге. Никитина совершила перестроение и перекрыла Сорину, та упала и не смогла бороться за пятое место. В соответствии с правилами Никитиной было дано письменное предупреждение и назначено последнее место в забеге.

Анастасия Кириллова также совершила перестроение в финишной зоне на лыжню Алены Барановой. Баранова потеряла скорость и упустила возможность бороться за лучшее место. Санкции были такие же: письменное предупреждение и последнее место в забеге.

Большунов также перестроился на лыжню Устюгова, наехал на его лыжи. После этого Устюгов махнул палкой на Большунова. По этому поводу мы его тоже вызвали и дали устное предупреждение.

Большунов, как виновник, получил письменное предупреждение и остался на своем месте, потому что не получил в итоге преимущество, а Устюгов все равно занял первое место.

Письменное предупреждение заносится в базу спортсмена. При повторном таком нарушении его дисквалифицируют с соревнований. Письменное предупреждение действует до конца сезона.

От себя добавлю: на мой взгляд, именно сегодня судейская коллегия отработала на 4 с плюсом. Наконец то жюри начали оперативно рассматривать эпизоды, не дожидаясь, пока представители команд подадут протест.

Увы, на наших стартах гораздо больше поспешных перестроений и блокировок, чем на Кубках мира, там любая неверная смена лыжни или коридора сразу же карается.

Поэтому наши спортсмены чаще необдуманно перестраиваются, так как раньше наказания давали, только если пострадавший спортсмен упал или сломал инвентарь.

Но больше всего сегодня меня поразил советник министра спорта РФ, который голословно, без понимания специфики принятия решений судей сегодня, обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений.

Таких поспешных выводов и заявлений не должен делать человек, которому доверили быть советником в министерстве спорта», – написал Сорин в телеграм-канале. 

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

Дмитрий Губерниев: «Безобразная работа жюри на чемпионате России по лыжам! Это ужас и стыд, команда Вяльбе отличилась в очередной раз»

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: телеграм-канал группы Сорина
чемпионат России
Анастасия Кириллова
logoАлена Баранова
logoДмитрий Губерниев
лыжные гонки
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
Екатерина Никитина
logoТатьяна Сорина (Алешина)
logoАлександр Большунов
logoСергей Устюгов
logoЕгор Сорин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Лыжи в Telegram
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Большунов — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех»
274 марта, 16:44
❄️Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Терентьева выиграла спринт классикой, Баранова – 2-я, Фалеева – 3-я
594 марта, 11:30
Дмитрий Губерниев: «Мы можем сколько угодно рисовать воздушные замки, но отсутствие международных стартов силы нам не прибавляет»
322 марта, 14:05
Главные новости
Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Большунов, Устюгов, Коростелев, Мальцев, Спицов, Ардашев пробегут коньковую «разделку» на 10 км
314 минут назад
❄️ Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Смирнова победила в коньковой «разделке» на 10 км, Пеклецова – 2-я, Непряева – 3-я
2420 минут назад
Маркус Крамер: «Конечно, я хочу поработать с Устюговым. Мне было бы приятно увидеть его как можно скорее»
235 минут назад
Юлия Чепалова: «Чемпионаты мира и Олимпийские игры без российских спортсменов – это не соревнование, а развлечение»
246 минут назад
Тренер сборной России Юрий Бородавко заболел воспалением легких
1сегодня, 08:18
Вик Уайлд: «Политика всегда влияет на олимпийские виды спорта. Давайте привыкнем к этому факту»
сегодня, 06:58
«У женщин нет места, чтобы переодеться, в то время как королю нужен отдельный гардероб». Финская лыжница Йоэнсуу пожаловалась из-за условий на ЧМ в Норвегии
38сегодня, 06:42
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Эстафета. Клэбо и Валнес выступят за Норвегию, Ангер и Поромаа – за Швецию, Лапалю и Делож – за Францию
42сегодня, 05:58
Расписание трансляций чемпионата мира по лыжным гонкам-2025 в Тронхейме
144сегодня, 05:49
Расписание трансляций чемпионата России по лыжным гонкам в Казани
7сегодня, 05:40
Ко всем новостям
Последние новости
Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
34 марта, 10:06
Вячеслав Веденин-младший сделал предложение Елизавете Еремеевой после финиша скиатлона на чемпионате России
11 марта, 19:26Видео
Соловьев о бронзе скиатлона: «Ощущения классные, не передать словами. Не всегда получается финиш, а тут получилось, чему я очень рад»
1 марта, 10:51
Максим Вылегжанин: «Мне кажется, каждый спортсмен верит и надеется, что нас пустят Олимпийские игры»
23 февраля, 17:39
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Диггинс лидирует, Карл – 2-я, Шлинн – 3-я, Йохауг – 7-я
816 февраля, 16:24
Лыжи. Общий зачет Кубка мира. Клэбо продолжает лидировать, Ангер – 2-й, Валнес – 3-й
2216 февраля, 16:19
Бородавко о сборе лыжников в Цахкадзоре: «Высота тяжелая, но эффект от этих гор очень хороший, неоднократно опробованный»
14 февраля, 07:26
Михаил Дегтярев: «В этом году «Лыжня России» посвящена 80-летию Победы в Великой Отечественной войне»
8 февраля, 18:30
Лыжи. Чемпионат мира среди юниоров. Норвежцы Скари и Хольсвин выиграли спринты классикой
44 февраля, 15:03
Сахалинский лыжный марафон пройдет 8 и 9 марта: уже зарегистрировались более 1000 участников
28 января, 11:33