Сорин о претензиях Губерниева к судейству: «Поразил советник министра спорта, который голословно обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений»

Тренер Егор Сорин высказался о судейских решениях в спринте на чемпионате России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев назвал работу жюри безобразной.

Александр Большунов в полуфинале спринта зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции, и Устюгов махнул в его сторону палкой. В забеге Устюгов одержал победу, а позднее финишировал первым в финале.

Как сообщила глава ФЛГР Елена Вяльбе, оба лыжника получат «определенное наказание».

«Судейская коллегия сообщает: все спортсмены, кроме Большунова, после финиша подошли к судьям. Им было объявлено о решении, всем было показано видеодоказательство нарушения. Они ознакомлены. Никто ничего не скрывал.

Претензия Губерниева – это незнание правил и процедуры принятия решения. В соответствии с правилами соревнований эти решения вывешиваются на доске информации и объявляются на совещании представителей команд. На стадионе никто не объявляет такое.

Первая ситуация произошла с Татьяной Сориной и Екатериной Никитиной во втором полуфинальном забеге. Никитина совершила перестроение и перекрыла Сорину, та упала и не смогла бороться за пятое место. В соответствии с правилами Никитиной было дано письменное предупреждение и назначено последнее место в забеге.

Анастасия Кириллова также совершила перестроение в финишной зоне на лыжню Алены Барановой. Баранова потеряла скорость и упустила возможность бороться за лучшее место. Санкции были такие же: письменное предупреждение и последнее место в забеге.

Большунов также перестроился на лыжню Устюгова, наехал на его лыжи. После этого Устюгов махнул палкой на Большунова. По этому поводу мы его тоже вызвали и дали устное предупреждение.

Большунов, как виновник, получил письменное предупреждение и остался на своем месте, потому что не получил в итоге преимущество, а Устюгов все равно занял первое место.

Письменное предупреждение заносится в базу спортсмена. При повторном таком нарушении его дисквалифицируют с соревнований. Письменное предупреждение действует до конца сезона.



От себя добавлю: на мой взгляд, именно сегодня судейская коллегия отработала на 4 с плюсом. Наконец то жюри начали оперативно рассматривать эпизоды, не дожидаясь, пока представители команд подадут протест.

Увы, на наших стартах гораздо больше поспешных перестроений и блокировок, чем на Кубках мира, там любая неверная смена лыжни или коридора сразу же карается.

Поэтому наши спортсмены чаще необдуманно перестраиваются, так как раньше наказания давали, только если пострадавший спортсмен упал или сломал инвентарь.

Но больше всего сегодня меня поразил советник министра спорта РФ, который голословно, без понимания специфики принятия решений судей сегодня, обвиняет профессионалов своего дела и требует увольнений.

Таких поспешных выводов и заявлений не должен делать человек, которому доверили быть советником в министерстве спорта», – написал Сорин в телеграм-канале.

Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

Дмитрий Губерниев: «Безобразная работа жюри на чемпионате России по лыжам! Это ужас и стыд, команда Вяльбе отличилась в очередной раз»