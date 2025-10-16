Юрий Бородавко: «Финны не сказали ничего нового. Это очередной пиар президента Лыжной ассоциации Финляндии»

Бородавко заявил, что не удивлен новостью о недопуске лыжников из РФ в Финляндию.

Президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила , что российские спортсмены не смогут принять участие в Кубке мира в Руке даже в случае допуска от международной федерации, так как в стране действует запрет на въезд граждан России.

«На самом деле они объявили это достаточно давно, это просто повтор старой новости. Ничего не меняется. Просто это очередной пиар президента Лыжной ассоциации Финляндии.

Мы и не ждем этого. Давно понятно, что эти страны не откроют границ до принятия решений на самом верху. Решений, которые не касаются спорта. Да, некоторые страны открывают границы, позволяют нам участвовать и путешествовать в качестве туристов. Некоторые отказываются. Потому здесь нет новости, это все давно ясно.

Подготовка у нас в любом случае ведется, в том числе с учетом участия в Олимпийских играх. Сборы проходят по плану, погода нас радует, так что все хорошо», – сказал тренер российских лыжников Юрий Бородавко .

