Степанова о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как сказать по-фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу»
Степанова отреагировала на заявление о запрете россиянам выступать в Финляндии.
Ранее президент Лыжной ассоциации Финляндии Сирпа Коркатти заявила, что россияне не смогут принять участие в Кубке мира в Руке даже в случае допуска FIS, так как в стране действует запрет на въезд граждан РФ.
«Как там дела с финансированием чемпионата мира 2029 в Лахти, мадам Коркатти, наскребли?
А на содержание своей лыжной сборной, у которой «спонсоры не видят будущего»?
И теперь вы сами радостно лишаете себя шанса хоть раз попасть в новости и посоревноваться с нами, русскими, в Руке на этапе Кубка мира?
Как сказать по-фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу», – написала Степанова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Вероники Степановой
