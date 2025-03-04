Елена Вяльбе: «И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат»

Елена Вяльбе заявила, что Большунов и Устюгов будут наказаны.

Сегодня лыжники бежали вместе в полуфинале спринта на чемпионате России в Казани. Александр Большунов зацепил Сергея Устюгова при прохождении дистанции. Однако Сергей финишировал первым и в забеге, и затем в финале.

«И Большунов, и Устюгов получат от жюри определенное наказание. Два разных наказания, но оба получат.

Терентьев в любом случае в финале последний. Он явно нарушал правила, практически вставая на лыжи Сереги и так далее. Члены жюри работают, – сказала Вяльбе.

«Они (Большунов и Устюгов) сильные соперники, конечно, больше привлекают зрителей. И со спортивной точки зрения, безусловно, противостояние двух сильнейших личностей. Неважно, Устюгов это или Большунов, Большунов или кто-то еще, всегда это интересно всем нам, болельщикам», – цитирует Вяльбе «Р-Спорт».

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