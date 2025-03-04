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  • Дмитрий Губерниев: «Большунов — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех»
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Дмитрий Губерниев: «Большунов — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех»

Дмитрий Губерниев раскритиковал организацию лыжного чемпионата России в Казани.

«Организаторы чемпионата никому не сообщают информацию. Идут какие‑то разбирательства, а люди молчат. Мы узнаем обо всем случайно. Если бы не Турышев, мы бы поздравляли Кириллову с серебром, но только ее дисквалифицировали.

Идет очевидное предвзятое отношение к одним спортсменам и стерильное к другим. Когда Большунов год назад в Малиновке мешал Горбунову финишировать в спринте, его никто не дисквалифицировал. Саша — священная корова, его боятся трогать по ряду причин. Я люблю Александра, но правила одинаковы для всех.

Конечно, мне жалко Кириллову, но мы ничего бы не узнали, потому что технический делегат Беломестнов молчит, с журналистами контакта нет. Зрители до последнего момента церемонии награждения даже не знали, что Кириллова не серебряный призер.

Большего неуважения к журналистам, болельщикам сложно представить — это полный непрофессионализм со стороны ФЛГР. Даже не знаю, куда смотрит президент федерации, но если ее все устраивает, то меня нет.

Мы случайно узнали, что Большунов проиграл 0,04 секунды просто посмотрев в компьютер. К Казани вопросов нет никаких, они сделали все по максимуму, они красавчики. Но ФЛГР… Я считаю, что такие люди, как Игорь Беломестнов не должны работать делегатами», — сказал Губерниев.

«Саня, ты заколебал». Новая стычка Устюгова с Большуновым: один подрезал, другой ударил палкой

Кириллову лишили серебра чемпионата России в спринте за наезд на лыжи соперницы

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoАлександр Большунов
logoИван Горбунов
logoДмитрий Губерниев
logoСергей Устюгов
Анастасия Кириллова
лыжные гонки
logoМатч ТВ
logoсборная России жен (лыжные гонки)
ФЛГР
logoсборная России (лыжные гонки)
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