  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • Сергей Крянин: «Жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну»
1

Сергей Крянин: «Жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну»

Крянин заявил, что ждет полноценного допуска сборной России по лыжным гонкам.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. FIS намерена принять решение по поводу допуска россиян в нейтральном статусе 21 октября.

«Я лично жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну. А какое будет решение FIS – давайте дождемся.

Я здравомыслящий человек. Мое мнение, что наша страна должна быть представлена полной командой с флагом и гимном, и она этого достойна. Другого мнения у меня нет.

Что происходит в кулуарах – это просто сплетни. Спортсмены высказываются, тренеры высказываются. Но решение будет принято только на совете. Давайте дождемся решения и уже по факту поймем, что нам с этим делать.

Мое мнение – наша команда должна ехать в полном составе со всеми ребятами, которые достойны представлять нашу страну», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

Раскол из-за наших лыжников: глава FIS возвращает Россию – скандинавы уперлись

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
лыжные гонки
Сергей Крянин
logoFIS
logoсборная России (лыжные гонки)
logoОлимпиада-2026
logoсборная России жен (лыжные гонки)
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Васильев о словах главы Лыжной ассоциации Финляндии про недопуск россиян: «Надо взять ее на карандаш и пожизненно закрыть ей въезд в Россию»
5сегодня, 16:18
Юрий Бородавко: «Финны не сказали ничего нового. Это очередной пиар президента Лыжной ассоциации Финляндии»
1сегодня, 15:11
Губерниев о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как решать эту проблему? Договариваться так или иначе и начинать дружить»
37сегодня, 14:54
Степанова о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Как сказать по-фински: «Вы просто глупцы и стреляете сами себе в ногу»
3сегодня, 13:42
Тихонов о запрете российским лыжникам выступать в Финляндии: «Я бы из этой страны проклятых чухонцев сделал Хиросиму. В назидание остальным странам»
127сегодня, 12:46
Россияне в случае допуска FIS не смогут выступить на лыжном Кубке мира в Финляндии из-за запрета на въезд в страну
77сегодня, 09:08
В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
4сегодня, 06:13
Календарь российских турниров по лыжам сезона-2025/26: Кубок России стартует в Кировске в ноябре, ЧР – в Южно-Сахалинске в феврале
414 октября, 20:25
Календарь Кубка мира-2025/26 по лыжам: первый этап пройдет в Руке в ноябре, финал – в Лейк-Плэсиде в марте
2514 октября, 20:25
Французская лыжница Дольчи пропустит Олимпиаду из-за аварии на параплане
914 октября, 06:06
Ко всем новостям
Последние новости
Дмитрий Васильев: «Думаю, что Тириль Венг активно промыли мозги и заразили антироссийским вирусом. Это происходит на всем Западе без исключения»
39 октября, 12:05
Чемпионка Европы по ски-альпинизму Алонсо попала в ДТП и получила серьезные травмы
6 октября, 12:43
Павел Колобков: «Позиция FIS была понятна и полгода, и год назад. Если кто-то и будет допущен, то считанные единицы и даже не лидеры сборной»
26 сентября, 18:14
РУСАДА дисквалифицировало горнолыжницу Попову на один год за нарушение антидопинговых правил
26 сентября, 18:09
МПК примет решение по восстановлению статуса Паралимпийского комитета России 27 сентября
26 сентября, 14:33
Павел Колобков: «Ковентри с самого начала продолжала линию Баха, чьей креатурой является. Никаких сюрпризов здесь нет»
419 сентября, 18:47
Шарлотте Калла родила второго ребенка
39 августа, 09:25
Лыжероллеры. Blink. Фоссесхолм победила в коньковом масс-старте на 10 км, Мирвол – 2-я, Ридзек – 3-я
18 августа, 18:04
Лыжероллеры. Blink. Шлинн победила в классическом масс-старте на 50 км, Лотта Венг – 2-я, Гиммлер – 3-я
17 августа, 19:31
Бородавко о сборе лыжников в Италии: «Настрой достаточно хороший, атмосфера рабочая. Со здоровьем у всех все в порядке, травм нет»
19 июля, 14:10