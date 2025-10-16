Сергей Крянин: «Жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну»

Крянин заявил, что ждет полноценного допуска сборной России по лыжным гонкам.

Российские спортсмены отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) с 2022 года. FIS намерена принять решение по поводу допуска россиян в нейтральном статусе 21 октября.

«Я лично жду, что на Олимпиаду поедет вся наша команда в полном составе, чтобы достойно представить нашу страну. А какое будет решение FIS – давайте дождемся.

Я здравомыслящий человек. Мое мнение, что наша страна должна быть представлена полной командой с флагом и гимном, и она этого достойна. Другого мнения у меня нет.

Что происходит в кулуарах – это просто сплетни. Спортсмены высказываются, тренеры высказываются. Но решение будет принято только на совете. Давайте дождемся решения и уже по факту поймем, что нам с этим делать.

Мое мнение – наша команда должна ехать в полном составе со всеми ребятами, которые достойны представлять нашу страну», – сказал член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин.

