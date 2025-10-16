Васильев о словах главы Лыжной ассоциации Финляндии про недопуск россиян: «Надо взять ее на карандаш и пожизненно закрыть ей въезд в Россию»

Васильев считает, что главе Лыжной ассоциации Финляндии надо закрыть въезд в РФ.

Ранее Сирпа Коркатти заявила, что российские лыжники не смогут принять участие в Кубке мира в финской Руке даже в случае допуска от FIS , так как в стране действует запрет на въезд граждан России.

«В первую очередь, она слишком много на себя берет. Пускать в страну или нет – политическое решение, спортивная федерация к нему не имеет никакого отношения.

Вот такие «умники» и создают атмосферу нетерпимости в отношении российских спортсменов, не обладая всей информацией или даже опираясь на абсолютную ложь. Печально, что индустрия подвержена таким перекосам в сторону политики, пока с этим ничего не сделаешь.

Считаю, надо Коркатти взять на карандаш, а когда все станет на свои места, пожизненно закрыть ей въезд в Россию. Они ведь все хотят к нам приехать, зная нашу хлебосольность.

На своих соревнованиях они каждый крекер считают, а мы принимаем гостей со всей душой. Вот и надо запрещать таким деятелям приезжать, дабы остальным не повадно было. Для них это очень болезненно, уж поверьте», – сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев .