В семье олимпийского чемпиона Сергея Устюгова появился третий ребенок
У Сергея и Елены Устюговых родился третий ребенок.
Об этом супруга олимпийского чемпиона сообщила в телеграм-канале.
Пара уже воспитывает дочь Киру, которая появилась на свет в январе 2020-го, и сына Михаила, родившегося в апреле 2022 года.
«Бог создал женщину, чтобы та давала жизнь! Но почему она одна проходит все эти муки ада, почему для рождения ребенка такой сложный процесс.
Тем временем на свет появилась новая жизнь, наша жизнь», – написала Елена Устюгова.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: телеграм-канал Елены Устюговой
