Тереза Йохауг: «Когда тебе не хватает секунды в борьбе уже за вторую золотую медаль на родной земле, это расстраивает»

Тереза Йохауг призналась, что расстроена из-за серебра в «разделке» на ЧМ.

Сегодня норвежка уступила 1,3 секунды в борьбе за золото шведке Эббе Андерссон. Ранее Андерссон по фотофинишу опередила Йохауг в борьбе за победу в скиатлоне.

«Когда тебе не хватает секунды в борьбе уже за вторую золотую медаль на родной земле, это расстраивает.

У меня была информация по Эббе, мне все время сообщали раскладку, просто в конце я была недостаточно хороша.

Думаю, сильный снегопад перед стартом повлиял на скольжение, потому что на легкой части первого круга я потеряла больше времени, чем на втором. Возможно, снега было слишком много.

Теперь я буду жаждать мести в марафоне. Именно он и был основной целью моего возвращения. С нетерпением жду воскресной гонки», – сказала Йохауг.