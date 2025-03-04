Тереза Йохауг: «Когда тебе не хватает секунды в борьбе уже за вторую золотую медаль на родной земле, это расстраивает»
Тереза Йохауг призналась, что расстроена из-за серебра в «разделке» на ЧМ.
Сегодня норвежка уступила 1,3 секунды в борьбе за золото шведке Эббе Андерссон. Ранее Андерссон по фотофинишу опередила Йохауг в борьбе за победу в скиатлоне.
«Когда тебе не хватает секунды в борьбе уже за вторую золотую медаль на родной земле, это расстраивает.
У меня была информация по Эббе, мне все время сообщали раскладку, просто в конце я была недостаточно хороша.
Думаю, сильный снегопад перед стартом повлиял на скольжение, потому что на легкой части первого круга я потеряла больше времени, чем на втором. Возможно, снега было слишком много.
Теперь я буду жаждать мести в марафоне. Именно он и был основной целью моего возвращения. С нетерпением жду воскресной гонки», – сказала Йохауг.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
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