Лидия Горбунова: «Для меня был большой стресс бежать коньковый этап, последний раз в 17 лет его бежала. Было очень боязно подвести команду»
Лидия Горбунова заявила, что для нее было стрессом бежать коньковый этап эстафеты.
Сегодня команда Татарстана-1 в составе Анастасии Фалеевой, Сергея Ардашева, Горбуновой и Сергея Забалуева победила в смешанной эстафете на чемпионате России в Казани.
«Очень благодарна команде, для меня был большой стресс бежать коньковый этап, последний раз в 17 лет бежала коньковый этап. Было очень боязно подвести команду», — сказала Горбунова.
Лыжница обратилась к своему супругу Ивану Горбунову, который получил травму на сборах в Цахкадзоре.
«Ваня, эта победа для тебя, чтобы ты вернулся и мы с тобой вместе еще сбегали эстафету. Нам тебя очень не хватает», — добавила Горбунова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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