Лидия Горбунова: «Для меня был большой стресс бежать коньковый этап, последний раз в 17 лет его бежала. Было очень боязно подвести команду»

Лидия Горбунова заявила, что для нее было стрессом бежать коньковый этап эстафеты.

Сегодня команда Татарстана-1 в составе Анастасии Фалеевой, Сергея Ардашева, Горбуновой и Сергея Забалуева победила в смешанной эстафете на чемпионате России в Казани.

«Очень благодарна команде, для меня был большой стресс бежать коньковый этап, последний раз в 17 лет бежала коньковый этап. Было очень боязно подвести команду», — сказала Горбунова.

Лыжница обратилась к своему супругу Ивану Горбунову, который получил травму на сборах в Цахкадзоре.

«Ваня, эта победа для тебя, чтобы ты вернулся и мы с тобой вместе еще сбегали эстафету. Нам тебя очень не хватает», — добавила Горбунова.