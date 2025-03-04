Журова о недопуске российских лыжников: «Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва»
Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских спортсменов в марте 2022 года.
«Европейцы могли бы признать, что несправедливо отнеслись к нашим спортсменам. Если бы это [возвращение россиян] состоялось, то было бы неплохим результатом переговоров. Если норвежцы и скандинавы в целом будут отзываться о нас позитивно – это уже совсем другое дело.
Зрителям, конечно, интересно смотреть турниры со всеми участниками, включая Россию и Беларусь. Я бы предложила многим международным федерациям как минимум включить наших в нейтральном статусе, а уже в процессе вернуть флаг и гимн. Европейцам не надо бояться конкуренции, соревнованиям не хватает интриги, драйва, зрелищности и интереса к трансляциям», – депутат Госдумы, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Журова.
FIS опросила лыжников на Кубке мира: почти половина – за возвращение наших!
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