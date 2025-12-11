❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в «разделке» на 15 км классическим стилем, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й
Лыжник Ардашев победил в классической «разделке» на Кубке России в Чусовом.
Сергей Ардашев выиграл классическую гонку на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Мужчины
15 км, классический стиль
1. Сергей Ардашев – 40.11,0
2. Илья Семиков – 14,0
3. Алексей Червоткин – 18,2
4. Иван Якимушкин – 29,9
5. Александр Большунов – 37,2
6. Илья Порошкин – 51,1
7. Андрей Сахаров – 1.02,8
8. Константин Тиунов – 1.06,7
9. Денис Спицов – 1.11,6
10. Артем Мальцев – 1.14,3
11. Евгений Семяшкин – 1.16,3
12. Павел Соловьев – 1.16,8
13. Андрей Кузнецов – 1.24,9
14. Сергей Забалуев – 1.36,2
15. Андрей Ларьков – 1.36,6
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
