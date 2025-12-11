  • Спортс
85

❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в «разделке» на 15 км классическим стилем, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й

Лыжник Ардашев победил в классической «разделке» на Кубке России в Чусовом.

Сергей Ардашев выиграл классическую гонку на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Мужчины

15 км, классический стиль

1. Сергей Ардашев – 40.11,0

2. Илья Семиков – 14,0

3. Алексей Червоткин – 18,2

4. Иван Якимушкин – 29,9

5. Александр Большунов – 37,2

6. Илья Порошкин – 51,1

7. Андрей Сахаров – 1.02,8

8. Константин Тиунов – 1.06,7

9. Денис Спицов – 1.11,6

10. Артем Мальцев – 1.14,3

11. Евгений Семяшкин – 1.16,3

12. Павел Соловьев – 1.16,8

13. Андрей Кузнецов – 1.24,9

14. Сергей Забалуев – 1.36,2

15. Андрей Ларьков – 1.36,6

