❄️ Лыжи. Кубок России. Ардашев победил в «разделке» на 15 км классическим стилем, Семиков – 2-й, Червоткин – 3-й, Большунов – 5-й

Лыжник Ардашев победил в классической «разделке» на Кубке России в Чусовом.

Сергей Ардашев выиграл классическую гонку на 15 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом. ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26 3-й этап Чусовой Мужчины 15 км, классический стиль 1. Сергей Ардашев – 40.11,0 2. Илья Семиков – 14,0 3. Алексей Червоткин – 18,2 4. Иван Якимушкин – 29,9 5. Александр Большунов – 37,2 6. Илья Порошкин – 51,1 7. Андрей Сахаров – 1.02,8 8. Константин Тиунов – 1.06,7 9. Денис Спицов – 1.11,6 10. Артем Мальцев – 1.14,3 11. Евгений Семяшкин – 1.16,3 12. Павел Соловьев – 1.16,8 13. Андрей Кузнецов – 1.24,9 14. Сергей Забалуев – 1.36,2 15. Андрей Ларьков – 1.36,6