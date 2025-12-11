FIS о нейтральных спортсменах: «Их количество может увеличиться в предстоящие дни или недели. Нам требуется провести дополнительные проверки»
В FIS заявили, что количество нейтральных спортсменов может увеличиться.
В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердили, что количество россиян и белорусов с нейтральным статусом может увеличиться.
На этой неделе допуск к международным соревнованиям получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.
«Нам требуется провести еще несколько дополнительных проверок на соответствие требований получения нейтрального статуса для ряда спортсменов. Их количество может увеличиться в течение предстоящих дней или недель», – отметили в FIS.
12-14 в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он будет последним квалификационным к Олимпиаде-2026.
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
