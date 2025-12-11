  • Спортс
  • Лыжи
  • Новости
  • FIS о нейтральных спортсменах: «Их количество может увеличиться в предстоящие дни или недели. Нам требуется провести дополнительные проверки»
28

FIS о нейтральных спортсменах: «Их количество может увеличиться в предстоящие дни или недели. Нам требуется провести дополнительные проверки»

В FIS заявили, что количество нейтральных спортсменов может увеличиться.

В Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) подтвердили, что количество россиян и белорусов с нейтральным статусом может увеличиться.

На этой неделе допуск к международным соревнованиям получили российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.

«Нам требуется провести еще несколько дополнительных проверок на соответствие требований получения нейтрального статуса для ряда спортсменов. Их количество может увеличиться в течение предстоящих дней или недель», – отметили в FIS.

12-14 в швейцарском Давосе пройдет этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он будет последним квалификационным к Олимпиаде-2026.

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoFIS
отстранение и возвращение России
лыжные гонки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Лыжи в Telegram
Главные новости
Лыжи. Кубок мира. Коростелев, Клэбо, Амундсен, Хедегарт, Иверсен, Ниенге, Нисканен, Фермойлен пробегут коньковую «разделку» на 10 км
23 минуты назад
Расписание третьего этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Давосе
29 минут назад
Лыжи. Кубок России. Ардашев, Большунов, Семиков, Якимушкин, Тиунов, Сахаров, Мальцев, Порошкин пробегут коньковую гонку преследования на 15 км
30 минут назад
Расписание трансляций третьего этапа Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом
32 минуты назад
Лыжи. Кубок России. Степанова, Пеклецова, Крупицкая, Баранова, Кусургашева, Ступак, Сорина выступят в коньковой гонке преследования
35 минут назадLive
Лыжи. Кубок мира. Непряева, Диггинс, Сундлинг, Далквист, Шлинн, Фоснес, Саннесс, Штадлобер пробегут коньковую «разделку» на 10 км
сегодня, 04:40
Прыжки с трамплина. Кубок мира. Домен Превц победил, Крафт – 2-й, Раймунд – 3-й
вчера, 21:03
Дарья Непряева: «Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт — и мне это понравилось»
вчера, 21:01
Горные лыжи. Кубок мира. Айхер победила в скоростном спуске, Вонн – 2-я, Годжа – 3-я
вчера, 20:56
Горные лыжи. Кубок мира. Мейар победил в гигантском слаломе, Эрни – 2-й, Одерматт – 3-й
вчера, 20:47
Ко всем новостям
Последние новости
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Крупицкая лидирует, Непряева – 2-я, Никитина – 3-я
11 декабря, 13:35
Лыжи. Кубок России. Общий зачет. Ардашев лидирует, Коростелев – 2-й, Горбунов – 3-й, Большунов – 12-й
11 декабря, 13:29
Крянин о допуске лыжников: «Хорошо, что предоставляется возможность выступать даже в этих сложных условиях»
10 декабря, 13:35
Большунов получил предупреждение за нарушение вида хода в масс-старте на Кубке России в Тюмени
7 декабря, 16:47
Лыжи. Кубок мира. Клэбо лидирует в общем зачете у мужчин, Амундсен – 2-й, Ниенге – 3-й, Фермойлен – 5-й
7 декабря, 13:12
Лыжи. Кубок мира. Диггинс лидирует в общем зачете у женщин, Илар – 2-я, Сундлинг – 3-я
7 декабря, 11:29
Александр Легков: «Надеюсь, лыжники поедут и на международные соревнования, и на Олимпиаду»
2 декабря, 11:14
Вероника Логинова: «РУСАДА вышло на новый уровень. Делаем даже больше, чем требуют документы по антидопинговой деятельности»
19 ноября, 18:57
Федор Конюхов: «Российских спортсменов не ждут на международных турнирах. Потому что знают: если приедут русские, то выиграют»
15 ноября, 09:52
«FIS будет стоять на своем. Но надо пытаться и использовать все возможности». Лыжница Медведева об апелляции россиян в CAS
7 ноября, 13:00