Коростелев о Кубке мира: «Выше головы я не прыгну. Нельзя себя накручивать, нужно выйти и сделать свою работу»

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился ожиданиями от дебюта на Кубке мира.

Коростелев получил нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта (FIS) и сможет выступить на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря. Старт является отборочным к Олимпиаде-2026.

«Классно, что дебют. Немого он задержался, конечно. Но очень приятно.

Выше головы я не прыгну. Отношусь к этому как к любому старту. Нельзя себя накручивать. Нужно выйти и сделать свою работу.

Я надеюсь, что хорошо подготовился летом. И это позволит двигаться вперед», – заявил Коростелев.

Также он рассказал о реакции лыжницы Дарьи Непряевой, которая тоже получила нейтральный статус.

«Я созвонился с ней после тренировки. Она уже была на пути, скажем так. Узнала новость, собрала чемоданы и сразу помчалась в аэропорт», – сказал Коростелев.

Лыжники возвращаются на Кубок мира! Для отбора на Олимпиаду – всего 2 гонки