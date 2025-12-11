❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я
Лыжница Пеклецова выиграла классическую «разделку» на Кубке России в Чусовом.
Алина Пеклецова победила в классической гонке на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.
ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26
3-й этап
Чусовой
Женщины
10 км, классический стиль
1. Алина Пеклецова – 31.05,5
2. Вероника Степанова – 1,0
3. Евгения Крупицкая – 46,3
4. Алиса Жамбалова – 58,6
5. Татьяна Сорина – 1.01,3
6. Ольга Царева – 1.04,7
7. Алена Баранова – 1.07,7
8. Арина Кусургашева – 1.09,8
9. Дарья Канева – 1.19,5
10. Лариса Рясина – 1.25,0
11. Екатерина Шибекина – 1.26,9
12. Юлия Ступак – 1.29,2
13. Ольга Сергеева – 1.30,5
14. Ксения Шорохова – 1.55,2
15. Елизавета Шалабода – 2.02,5
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
