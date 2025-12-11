❄️ Лыжи. Кубок России. Пеклецова выиграла классическую «разделку» на 10 км, Степанова – 2-я, Крупицкая – 3-я

Лыжница Пеклецова выиграла классическую «разделку» на Кубке России в Чусовом.

Алина Пеклецова победила в классической гонке на 10 км на этапе Кубка России по лыжам в Чусовом.

ФосАгро Кубок России по лыжным гонкам-2025/26

3-й этап

Чусовой

Женщины

10 км, классический стиль

1. Алина Пеклецова – 31.05,5

2. Вероника Степанова – 1,0

3. Евгения Крупицкая – 46,3

4. Алиса Жамбалова – 58,6

5. Татьяна Сорина – 1.01,3

6. Ольга Царева – 1.04,7

7. Алена Баранова – 1.07,7

8. Арина Кусургашева – 1.09,8

9. Дарья Канева – 1.19,5

10. Лариса Рясина – 1.25,0

11. Екатерина Шибекина – 1.26,9

12. Юлия Ступак – 1.29,2

13. Ольга Сергеева – 1.30,5

14. Ксения Шорохова – 1.55,2

15. Елизавета Шалабода – 2.02,5