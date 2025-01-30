Вероника Степанова: «Гуляла по трем самым лыжным паркам – ни одного человека в одежде бренда Большунова не встретила. Наши соревнования не смотрят, не болеют ни за кого персонально»

Степанова сравнила бизнес-модели лыж и хоккея на примере Большунова и Овечкина.

«В российских лыжных гонках по достижениям Александра Большунова никто не превзойдет, наверное, никогда.

И многое он делает абсолютно верно – например, дал свое имя целому бренду . Но вот гуляла я по трем самым лыжным паркам Москвы и Подмосковья (Алешкино, Лазутинке и Мещерском) в длинные выходные января – и ни одного человека в одежде его бренда не встретила. Специально смотрела – ни единого среди сотен, даже тысяч лыжников!

Из чего я делаю еще один вывод: все эти любители лыж нашими соревнованиями абсолютно не интересуются, не смотрят, не болеют ни за кого персонально, даже за Большунова. А в это время в НХЛ Александр Овечкин год за годом больше всех игровых свитеров продает. По 20 000 рублей за штуку в нашем эквиваленте.

У них даже типажи одинаковые – суровые такие мужики, бьются до конца. Получается, жители американской столицы готовы тратить деньги, чтобы делом доказать свою любовь к российскому спортсмену, а жители российской столицы к одному из лучших спортсменов века – нет?

Вот тут самое время вернуться к форматам лыжных гонок и подходу в целом.

Владелец «Вашингтон Кэпиталз» в первую очередь думает: как мне заработать на моей уникальной звезде, как его раскрутить? Это не значит, что он не любит хоккей или не уважает Овечкина, просто он правильно выстраивает бизнес.

И у нас уже есть примеры грамотного подхода: «1,13 млрд рублей – выручка СКА за сезон. Медийность помогает зарабатывать… Выше медийность – больше спонсоров, выше доход от билетов, атрибутики, коммерческих прав».

Слушала я главного тренера СКА Романа Ротенберга на ПМЭФ прошлым июнем и размышляла: что мешает другим видам спорта начать мыслить такими категориями? Такими, что соревнования надо организовать вокруг того, что интересно целевой аудитории. А для этого нужно провести исследование – да-да, среди посетителей парка имени Лазутиной, где, кстати, большинство лучших лыжников страны тренируется хотя бы иногда. И где буквально каждый посетитель выглядит как аудитория-мечта любого телеканала.

И если подтвердится, что этим зрителям нравится смотреть «разделки» в нынешнем виде, так тому и быть. А если интереснее смотреть в эфире трансляцию из раздевалки или зажигательные танцы Ардашева на награждении, то придется думать, как показывать именно их.

И да, я считаю, что Большунов и [Наталья] Терентьева заслуживают номера-люкс в лучшей местной гостинице и персонального шофера на время пребывания в городе – не за государственный счет, естественно. Это компенсация за дополнительную нагрузку – открытые уроки для юных спортсменов, встречи с болельщиками.

Считаю правильным, чтобы в местных газетах отмечали: «Большунова привезли прямо на старт в огромном внедорожнике компании-спонсора». А вот все остальные спортсмены – пока не заслуживают. Будет стимул бороться и побеждать», – написала олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Вероника Степанова в своей колонке на «Матч ТВ».