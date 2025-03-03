Норвежский журналист Харстад: «Мы знаем российских лыжников агрессивными, бесстрашными и гордыми»
Норвежский журналист рассказал, что российских лыжников вспоминают во время ЧМ.
Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.
Сейчас в Тронхейме проходит чемпионат мира, где норвежец Йоханнес Клэбо победил в скиатлоне.
«Даже в такой день [день первой победы Клэбо в дистанционной гонке на уровне чемпионатов мира] отстранение России было актуальной темой.
По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клэбо перед финишным ускорением.
Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми», – сказал Томас Харстад.
Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Чемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости