Норвежский журналист Харстад: «Мы знаем российских лыжников агрессивными, бесстрашными и гордыми»

Норвежский журналист рассказал, что российских лыжников вспоминают во время ЧМ.

Россияне отстранены от соревнований под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS) с марта 2022 года.

Сейчас в Тронхейме проходит чемпионат мира, где норвежец Йоханнес Клэбо победил в скиатлоне.

«Даже в такой день [день первой победы Клэбо в дистанционной гонке на уровне чемпионатов мира] отстранение России было актуальной темой.

По ходу гонки несколько журналистов стали обсуждать, что российские спортсмены приложили бы больше усилий, чтобы сбросить Клэбо перед финишным ускорением.

Ведь именно такими мы знаем российских лыжников: агрессивными, бесстрашными и гордыми», – сказал Томас Харстад.

Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?