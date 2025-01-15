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Юрий Бородавко: «Отсутствие россиян никак не влияет на Клэбо. У него свой план – вся подготовка нацелена на чемпионат мира»

Тренер Юрий Бородавко высказался о мотивации норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо.

«Никак на Клэбо не влияет отсутствие россиян. Просто у него есть свой план, согласно которому для него есть только шесть гонок в сезоне – это чемпионат мира в Тронхейме, поэтому вся подготовка нацелена только на это.

С этим и связан пропуск чемпионата Норвегии, поскольку «Тур де Ски» не был легкой прогулкой для него. Поэтому тут все закономерно», – сказал Бородавко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
logoЙоханнес Клэбо
лыжные гонки
logoсборная России (лыжные гонки)
logoЮрий Бородавко
logoсборная Норвегии
logoчемпионат мира
чемпионат Норвегии
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