Юрий Бородавко: «Отсутствие россиян никак не влияет на Клэбо. У него свой план – вся подготовка нацелена на чемпионат мира»
Тренер Юрий Бородавко высказался о мотивации норвежского лыжника Йоханнеса Клэбо.
«Никак на Клэбо не влияет отсутствие россиян. Просто у него есть свой план, согласно которому для него есть только шесть гонок в сезоне – это чемпионат мира в Тронхейме, поэтому вся подготовка нацелена только на это.
С этим и связан пропуск чемпионата Норвегии, поскольку «Тур де Ски» не был легкой прогулкой для него. Поэтому тут все закономерно», – сказал Бородавко.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Odds
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