Депутат Свищев: «Томас Бах оставил неоднозначный след. Начал за здравие, а кончил за упокой»

Депутат Дмитрий Свищев назвал неоднозначной работу Томаса Баха во главе МОК.

20 марта в Греции пройдут выборы президента Международного олимпийского комитета (МОК). Бах не будет переизбираться на новый срок.

«Томас Бах оставил неоднозначный след. Начал он за здравие, а кончил за упокой. Когда в Сочи проходили Олимпийские игры в 2014 году, Бах пел дифирамбы, какие россияне молодцы, какой президент страны хороший, как здесь любят спорт. И тогда он назвал Олимпиаду в Сочи лучшей за всю историю.

Но затем Бах не выдержал давления со стороны правительств некоторых стран, спонсоров и пошел на попятную. Он предал принципы олимпийского движения и по надуманным причинам начал вставлять палки в колеса и международным организациям, и Олимпийскому комитету России (ОКР). Со стороны МОК начались немыслимые рекомендации не допускать российских спортсменов без каких-либо веских оснований.

При Томасе Бахе сам принцип олимпийского движения, сама идеология откатилась на столетие назад. То, что придумал Кубертен , сейчас, к сожалению, уже не работает. По надуманным политическим мотивам МОК целые страны отстраняет от участия в Олимпийских играх. Поэтому я без сожаления принял новость об отставке Баха», – сказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по спорту Свищев .

Также депутат выразил надежду на нормализацию отношений в мировом спорте.

«Очень надеюсь, что новый президент МОК будет адекватным, будет здраво оценивать ситуацию и нормализует отношения не только с российскими спортсменами, но и со всеми странами вне зависимости от их политического устройства, вероисповедания и так далее. Новое руководство МОК должно восстановить наших спортсменов без каких-либо ограничений и вернуть нам флаг и гимн.

Очень важно, что такие значимые лидеры олимпийского движения, как Виталий Смирнов, Шамиль Тарпищев, вовлечены сейчас в процесс возвращения российского спорта на мировую арену. Министр спорта России и президент ОКР Михаил Дегтярев проделывает большую работу по снятию ограничений с российского спорта и ОКР и ведет диалог с МОК в этом направлении», – отметил Свищев.