Двоеборье. Чемпионат мира. Хансен одержала победу, Хаген – 2-я, Хирнер – 3-я
Гида Хансен победила на чемпионате мира по лыжному двоеборью в Тронхейме.
Лыжное двоеборье
Чемпионат мира-2025
Тронхейм, Норвегия
Женщины
HS102 / 5 км
1. Гида Вествол Хансен (Норвегия) – 13.42,9
2. Ида Мари Хаген (Норвегия) – 6,6
3. Лиза Хирнер (Австрия) – 7,5
4. Ингрид Лоте (Норвегия) – 33,4
5. Дженни Новак (Германия) – 41,1
6. Юна Касаи (Япония) – 41,4
7. Харука Касаи (Япония) – 51,1
8. Натали Армбрустер (Германия) – 1.02,6
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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