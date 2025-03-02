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Двоеборье. Чемпионат мира. Хансен одержала победу, Хаген – 2-я, Хирнер – 3-я

Гида Хансен победила на чемпионате мира по лыжному двоеборью в Тронхейме.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира-2025

Тронхейм, Норвегия

Женщины

HS102 / 5 км

1. Гида Вествол Хансен (Норвегия) – 13.42,9

2. Ида Мари Хаген (Норвегия) – 6,6

3. Лиза Хирнер (Австрия) – 7,5

4. Ингрид Лоте (Норвегия) – 33,4

5. Дженни Новак (Германия) – 41,1

6. Юна Касаи (Япония) – 41,4

7. Харука Касаи (Япония) – 51,1

8. Натали Армбрустер (Германия) – 1.02,6

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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двоеборье
результаты
logoсборная Японии жен
Дженни Новак
logoсборная Австрии жен
Лиза Хирнер
Гида Вествол Хансен
logoсборная Германии жен
logoсборная Норвегии жен
Ида Мари Хаген
Натали Армбрустер
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