Двоеборье. Чемпионат мира. Хансен одержала победу, Хаген – 2-я, Хирнер – 3-я

Гида Хансен победила на чемпионате мира по лыжному двоеборью в Тронхейме.

Лыжное двоеборье Чемпионат мира-2025 Тронхейм, Норвегия Женщины HS102 / 5 км 1. Гида Вествол Хансен (Норвегия) – 13.42,9 2. Ида Мари Хаген (Норвегия) – 6,6 3. Лиза Хирнер (Австрия) – 7,5 4. Ингрид Лоте (Норвегия) – 33,4 5. Дженни Новак (Германия) – 41,1 6. Юна Касаи (Япония) – 41,4 7. Харука Касаи (Япония) – 51,1 8. Натали Армбрустер (Германия) – 1.02,6