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Двоеборье. Чемпионат мира. Юна Касаи выиграла золото, Хансен – 2-я, Харука Касаи – 3-я

Японка Юна Касаи выиграла золото в лыжном двоеборье на чемпионате мира в Норвегии.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Тронхейм, Норвегия

Женщины

HS102 / 5 км, масс-старт

1. Юна Касаи (Япония) – 121,0 (96,5 м / 13.39,9)

2. Гида Вествол Хансен (Норвегия) – 118,7 (94,5 м / 13.36,3)

3. Харука Касаи (Япония) – 115,6 (96,0 м / 14.02,9)

4. Алекса Брабец (США) – 111,4 (93,0 м / 13.54,6)

5. Дженни Новак (Германия) – 111,2 (95,0 / 14.08,0)

6. Натали Армбустер (Германия) – 108,9 (89,0 м / 13.40,5)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
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