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Егор Сорин: «Планируем поехать группой на сборы в Италию. В олимпийский сезон подготовку нужно проводить ближе к стадиону Игр-2026»

Егор Сорин сообщил, что у его группы запланированы сборы в Италии.

В феврале тренировочный сбор в Европе провели Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов.

«Да, безусловно, мы планируем поехать группой на сборы в Италию. Это олимпийский сезон, и если мы рассчитываем на успешное выступление, то подготовку нужно проводить ближе к олимпийскому стадиону, на нужной высоте. Спортсменам важно понимать, как их организм реагирует именно в этих условиях», – сказал тренер. 

Он отметил, что сборы в Европе не дадут лыжникам преимущества перед чемпионатом России в Казани.

«Сборы в Италии сложно назвать преимуществом перед стартом в Казани. На чемпионате России решаются немного другие задачи. Основной целью было протестировать олимпийскую трассу, посмотреть её в деле, покататься. Эти задачи были выполнены.

Главное отличие олимпийской трассы – ее общая структура, характерная для международных соревнований. Нужно просто приехать туда и кататься. Если бы Олимпийские игры проходили в Казани, то нужно было бы готовиться там.

Нельзя сказать, что одна трасса легче или сложнее другой — они просто разные. Например, трасса в Тюмени отличается от трассы в Казани. Да, в Италии непростые спуски, но и у нас есть сложные трассы. Также учитывается фактор искусственного снега, высота. Это делает трассу особенной», – приводит слова Сорина «Р-Спорт». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Р-Спорт»
logoЕгор Сорин
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logoСавелий Коростелев
logoсборная России (лыжные гонки)
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