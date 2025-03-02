Савелий Коростелев: «Хотелось победить, но тем и прекрасна короткая дистанция на этой эстафете, все очень интересно и непредсказуемо»

Коростелев заявил, что доволен выступлением в микст-эстафете на чемпионате России.

Победу в гонке одержала вторая команда Татарстана, за которую выступали Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев.

Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов (Татарстан-1) заняли второе место.

«Собой я доволен, у меня получилось сделать небольшой задел для Наташи. Конечно, хотелось победить, но тем и прекрасна короткая дистанция на этой эстафете, все очень интересно и непредсказуемо.

Я смотрел, что происходило в зоне спортсменов, в зоне СМИ, и все на финише стояли с такими глазами… Что сейчас будет? Финиш был очень интересным, мне понравилось.

К Большунову подошли потом, поддержали, все равно серебро тоже медаль. Состав на эстафету не удивил, все согласно результатам, ничего странного. Собрали сильнейших, возможно, сильнейшая эстафета в моей карьере», – сказал Коростелев .