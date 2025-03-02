Юрий Бородавко: «Большунов со старта резко ушел, закислился и не успел восстановиться. Все-таки его соперники чуть спокойнее начали»

Юрий Бородавко подвел итоги смешанной эстафеты на лыжном чемпионате России.

Победу в гонке одержала вторая команда Татарстана, за которую выступали Анастасия Фалеева, Сергей Ардашев, Лидия Горбунова, Сергей Забалуев.

Дарья Непряева, Савелий Коростелев, Наталья Терентьева, Александр Большунов (Татарстан-1) заняли второе место.

«Гонка была интересная, захватывающая. Трасса легкая, как мы и предполагали, борьба была до последнего метра.

Что случилось на финише с Большуновым, лучше спросить у самого Александра, мы с ним пока не разговаривали. Резкий старт, возможно, со старта он ушел, закислился и не успел восстановиться. Все-таки его соперники чуть спокойнее начали, больше сохранили сил на финише.

Составы эстафет – это, скорее, вопрос к старшим тренерам регионов. Но все хотят собрать максимально сильные команды, это нормально.

Забалуев? Есть такие люди – эстафетные «бойцы». Можно сказать, что Сергей один из них. Анастасию Фалееву должны увидеть в спринте, это ее профиль.

Подбадривать Горбуновых нет смысла, с мужем все постепенно идет в сторону выздоровления, здесь нужно только время. А по гонке подбадривали всех ребят», – сказал Бородавко.