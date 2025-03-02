Журналист NRK Сальтведт о словах Большунова про доминирование норвежцев: «Большунов занимает позицию проигравшего. Он сейчас очень далеко от того, чтобы бросить вызов Клэбо»

Журналист NRK Сальтведт считает, что Большунов не мог бы конкурировать с Клэбо.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов в интервью VG заявил, что доминирование в лыжах одной страны (Норвегии) отрицательно влияет на интерес к спорту.

«В этом случае примеры многолетних побед «Реала» и «Баварии» очень хороши. Доминирование норвежцев в мужских лыжных гонках сейчас слишком велико и может повлиять на интерес к ним в долгосрочной перспективе. Но норвежцы в этом не виноваты.

Это другие должны принимать вызов, чтобы достичь их уровня, а не наоборот. И в данный момент Большунов занимает позицию проигравшего. Он сейчас очень далеко от того, чтобы бросить вызов Клэбо на трассах. Так что проще говорить большими буквами.

Со спортивной точки зрения русские лыжники все еще уступают. Им будут рады, когда закончится СВО.

Добавлю, что Большунов и все остальные смогли посмотреть фантастический финал спринта на чемпионате мира в Тронхейме, где только один из шести участников финала был из Норвегии. Это настоящий размах на вершине.

Большунов , вероятно, тоже это понимает и предпочитает тратить свое время на подготовку к будущему», – сказал Ян Петтер Сальтведт.

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