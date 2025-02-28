Вяльбе о словах Большунова про доминирование норвежцев: «Александр прав на сто процентов»
Елена Вяльбе согласилась со словами Большунова про доминирование норвежцев.
Ранее лыжник высказал мнение, что доминирование Норвегии вредит лыжным гонкам.
«Когда побеждает одна страна – это проблема. Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей – на самом деле, среди всех», – сказал Александр Большунов.
«Александр прав на все 100 процентов», – отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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