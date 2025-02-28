Вяльбе о словах Большунова про доминирование норвежцев: «Александр прав на сто процентов»

Елена Вяльбе согласилась со словами Большунова про доминирование норвежцев.

Ранее лыжник высказал мнение, что доминирование Норвегии вредит лыжным гонкам.

«Когда побеждает одна страна – это проблема. Потому что должна быть конкуренция. Конкуренция движет спорт вперед. Не только среди спортсменов, но и среди болельщиков, телезрителей – на самом деле, среди всех», – сказал Александр Большунов .

«Александр прав на все 100 процентов», – отметила глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР).