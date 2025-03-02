Поромаа о скиатлоне: «С таким пелотоном можно было практически быть с похмелья и не отстать. А коньковая часть была чертовски легкой, и было сложно что-либо поделать с Клэбо»
Поромаа раскритиковал трассу в Тронхейме после победы Клэбо в скиатлоне.
Накануне норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл золото в скиатлоне на чемпионате мира, швед Вильям Поромаа финишировал восьмым с отставанием в 2,8 секунды.
«С таким пелотоном, который мы видели, можно было практически быть с похмелья и не отстать, мне кажется. А коньковая часть была чертовски легкой, и было сложно что-либо поделать (с Клэбо)», – заявил Поромаа.
Журналисты передали Клэбо слова Поромаа.
«Если он действительно так считает, то он, думаю, выиграет (разделку) с преимуществом в 2-3 минуты во вторник», – ответил норвежец.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: TV2
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости