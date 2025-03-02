Поромаа о скиатлоне: «С таким пелотоном можно было практически быть с похмелья и не отстать. А коньковая часть была чертовски легкой, и было сложно что-либо поделать с Клэбо»

Поромаа раскритиковал трассу в Тронхейме после победы Клэбо в скиатлоне.

Накануне норвежский лыжник Йоханнес Клэбо выиграл золото в скиатлоне на чемпионате мира, швед Вильям Поромаа финишировал восьмым с отставанием в 2,8 секунды.

«С таким пелотоном, который мы видели, можно было практически быть с похмелья и не отстать, мне кажется. А коньковая часть была чертовски легкой, и было сложно что-либо поделать (с Клэбо)», – заявил Поромаа.

Журналисты передали Клэбо слова Поромаа.

«Если он действительно так считает, то он, думаю, выиграет (разделку) с преимуществом в 2-3 минуты во вторник», – ответил норвежец.