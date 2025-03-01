Сорин о переходе сборной России на лыжи без фтора: «Не думаю, что здесь будут сложности. Это вопрос времени»

Тренер Егор Сорин высказался о переходе сборной России на лыжи без фтора.

Применение фторсодержащих средств для подготовки лыж запрещено на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

«Да, это вопрос времени. Нужно, чтобы сервисная бригада приехала туда и основательно занялась тестированием всех материалов, которые сейчас существуют на рынке.

По поводу того, что фторовые и нефторовые лыжи – это, я считаю, определенное заблуждение. Можно бежать и на тех лыжах, на которых мы здесь бегаем, просто их нужно тщательно очистить от того фтора, в котором они готовились. Вот поэтому я не думаю, что здесь будут какие-то сложности. Вопрос просто времени.

Главное, чтобы это время было и был полный доступ к тем смазочным материалам, которые сейчас используют на Кубках мира. Думаю, если мы вернемся, в течение месяца этот вопрос будет решен», – сказал Сорин.