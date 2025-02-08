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Сорин о сборах лыжников в Италии: «Были опасения – если огласка в прессе, вообще непонятно, как к этому отнеслись бы. Но, слава Богу, проблем нет»

Егор Сорин рассказал о сборе российских лыжников в Италии.

Спортсмены из группы Сорина – Савелий Коростелев, Дарья Непряева, Сергей Волков – сейчас тренируются в Ливиньо. По индивидуальной программе на европейский сбор также отправился Александр Большунов.

«Было много вопросов «зачем мы поехали», «что мы тут делаем», «как мы посмели»... Но мне кажется, все профессионалы понимают, что покататься на олимпийских трассах за год [до Игр] очень важно, особенно для тех спортсменов, кто здесь никогда не был. А именно эти спортсмены тут у нас собрались.

Здесь очень специфичный круг. Снег на 100% искусственный, быстрый, агрессивный. Ребята сейчас на интервальной тренировке это уже ощутили. Не совсем получается у них попасть в лактат. Ну а самое главное: здесь серьезные спуски, опасные спуски. Все смотрели «Тур де Ски» – все понимают. Но на самом деле на практике они еще сложнее, чем на телекартинке. <...>

Если бы не наши вездесущие журналисты, вы бы могли, наверное, даже не знать, что мы тут тренируемся. [Мы] не говорили по одной простой причине: не нужно было это афишировать, не было вообще известно, пустят ли нас на трассу, открыты они или нет.

Но когда мы приехали, мы увидели, что здесь все абсолютно для всех открыто, катаются детишки, любители, профессионалы. Но все равно были опасения – если бы, допустим, была какая-то серьезная огласка в прессе, особенно иностранной прессе. Вообще было непонятно, как к этому отнеслись бы местные организаторы соревнований.

Но, слава Богу, таких проблем нет. Все здороваются, все знают, откуда мы, подъезжают. Даже видели дядю в российском комбинезоне – друг нашего Юрия Анатольевича Чарковского, передавал ему большой привет.

Надеюсь, этот опыт нам пригодится в следующем году. Ну, а так мы, конечно же, готовимся к чемпионату России в Казани», — рассказал специалист в своём телеграм-канале.

Большунов уехал тренироваться в Италию. А так можно было?

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: телеграм-канал группы Егора Сорина
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