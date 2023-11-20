Петтер Нортуг: «На месте Большунова мне бы не хотелось ехать на Кубок России. Думаю, он включится на полную, когда поймет, что встретится с Клэбо»

Теги Кубок мира чемпионат мира сборная России (лыжные гонки) Олимпийская сборная России сборная Норвегии Петтер Нортуг Кубок России Олимпиада-2026 Йоханнес Клэбо Александр Большунов Лыжи

Петтер Нортуг считает, что Александра Большунова мотивируют гонки с норвежцами.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Сейчас он, как и другие россияне, не допускается к турнирам Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– На месте Большунова, главной звезды, мне бы не хотелось ехать на Кубок России. Эта ситуация, должно быть, ужасна для них, но нужно смотреть на вещи в перспективе. Есть причина, по которой им не разрешают выступать.

– Будет ли Большунов слабее, когда они вернутся?

– Большунов, пожалуй, тот, кто сумеет прибавить обороты, узнав о возможности [соревноваться]. Думаю, он поддерживает себя в форме и включится на полную, когда поймет, что двери открыты и он встретится с Клэбо.

Думаю, он делает свою работу на тренировках. Ему не нужно включаться на полную мощность, а просто поддерживать форму и не допускать ошибок.

Мне кажется, он рассуждает: «Посмотрим, возможно, я встречусь с Клэбо в Тронхейме и разобью его при домашних трибунах» (в 2025 году в норвежском Тронхейме пройдет чемпионат мира – Sports.ru). Я считаю, что ему сложно отпустить такие мысли.

У россиян настолько велика мечта побить норвежцев на их домашней арене, что это помогает им держаться. Но если они пролетят мимо ЧМ в Тронхейме и Олимпиады, то многие спортсмены исчезнут, завершив карьеры, – сказал 14-кратный чемпион мира Петтер Нортуг.

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2 комментария

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Тёма Тёма
Всё по делу Петя сказал. Для Саши норвеги - главный стимул и "враги". Нормальная спортивная злость.
+2
0
+2
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Mukunku 64
. Думаю, он поддерживает себя в форме и включится на полную, когда поймет, что двери открыты и он встретится с Клэбо
Что то мне подсказывает , что в ближайшие 10 лет двери не откроются . ,,Поезд стремительно следует в депо"
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