Петтер Нортуг: «На месте Большунова мне бы не хотелось ехать на Кубок России. Думаю, он включится на полную, когда поймет, что встретится с Клэбо»

Петтер Нортуг считает, что Александра Большунова мотивируют гонки с норвежцами.

Большунов – трехкратный олимпийский чемпион. Сейчас он, как и другие россияне, не допускается к турнирам Международной федерации лыжного спорта (FIS).

– На месте Большунова, главной звезды, мне бы не хотелось ехать на Кубок России. Эта ситуация, должно быть, ужасна для них, но нужно смотреть на вещи в перспективе. Есть причина, по которой им не разрешают выступать.

– Будет ли Большунов слабее, когда они вернутся?

– Большунов, пожалуй, тот, кто сумеет прибавить обороты, узнав о возможности [соревноваться]. Думаю, он поддерживает себя в форме и включится на полную, когда поймет, что двери открыты и он встретится с Клэбо.

Думаю, он делает свою работу на тренировках. Ему не нужно включаться на полную мощность, а просто поддерживать форму и не допускать ошибок.

Мне кажется, он рассуждает: «Посмотрим, возможно, я встречусь с Клэбо в Тронхейме и разобью его при домашних трибунах» (в 2025 году в норвежском Тронхейме пройдет чемпионат мира – Sports.ru). Я считаю, что ему сложно отпустить такие мысли.

У россиян настолько велика мечта побить норвежцев на их домашней арене, что это помогает им держаться. Но если они пролетят мимо ЧМ в Тронхейме и Олимпиады, то многие спортсмены исчезнут, завершив карьеры, – сказал 14-кратный чемпион мира Петтер Нортуг.