Российский двоеборец Галунин получил нейтральный статус.

Российский двоеборец Артем Галунин получил нейтральный статус.

Об этом сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).

Ранее нейтральные статусы получили лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, а также фристайлистка Анастасия Таталина.