Ски-альпинист Филиппов получил нейтральный статус для участия в Кубке мира
Ски-альпинист Филиппов получил нейтральный статус для участия в Кубке мира.
Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил нейтральный статус для участия в Кубке мира текущего сезона.
«Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку мира этого сезона.
Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа Кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры.
Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на ОИ-2026! Жду», – написал Филиппов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Никиты Филиппова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости