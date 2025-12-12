Ски-альпинист Филиппов получил нейтральный статус для участия в Кубке мира.

Российский ски-альпинист Никита Филиппов получил нейтральный статус для участия в Кубке мира текущего сезона.

«Наконец-то мне дали нейтральный статус! Официальный допуск к Кубку мира этого сезона.

Также официально квалификационный период закончился (после первого этапа Кубка мира в Америке пару дней назад), и меня никто не смог подвинуть и отобрать мою квоту на Олимпийские игры.

Осталось только, чтобы меня проверил МОК и выслал официальное приглашение на ОИ-2026! Жду», – написал Филиппов.