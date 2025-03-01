Ииво Нисканен не выступит на чемпионате мира в Тронхейме из-за болезни

Финский лыжник Ииво Нисканен пропустит чемпионате мира в Тронхейме.

Трехкратный олимпийский чемпион заболел незадолго до соревнований. Он пропустил прошедший сегодня скиатлон.

«Ииво прислал сообщение, что не сможет принять участие в чемпионате мира. Он пытался тренироваться, но в настоящее время не в состоянии выступать.

Он отдыхает и надеется принять участие в последних этапах Кубка мира», – сказал Юхо Микконен, тренер и муж сестры Ииво Кертту Нисканен.