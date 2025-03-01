Ииво Нисканен не выступит на чемпионате мира в Тронхейме из-за болезни
Финский лыжник Ииво Нисканен пропустит чемпионате мира в Тронхейме.
Трехкратный олимпийский чемпион заболел незадолго до соревнований. Он пропустил прошедший сегодня скиатлон.
«Ииво прислал сообщение, что не сможет принять участие в чемпионате мира. Он пытался тренироваться, но в настоящее время не в состоянии выступать.
Он отдыхает и надеется принять участие в последних этапах Кубка мира», – сказал Юхо Микконен, тренер и муж сестры Ииво Кертту Нисканен.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Yle
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