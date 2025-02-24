Ииво Нисканен пропустит скиатлон на чемпионате мира в Тронхейме из-за болезни

Финский лыжник Ииво Нисканен пропустит скиатлон на чемпионате мира в Тронхейме.

Спортсмен заболел после этапа Кубка мира в Фалуне.

«К сожалению, в дополнение к победе, подарком из Швеции стал грипп.

Сейчас мы будем наблюдать за восстановлением день за днем, но я уже могу с уверенностью сказать, что не буду участвовать в скиатлоне в Тронхейме», – сказал Нисканен.

Скиатлон пройдет 1 марта.