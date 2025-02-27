«Это самое безумное, что я пережил за всю жизнь. Теперь я могу умереть счастливым». Клэбо о победе на домашнем чемпионате мира

Клэбо назвал «самой безумной в жизни» свою победу в спринте на домашнем ЧМ.

Норвежец Йоханнес Клэбо сегодня завоевал десятое золото чемпионатов мира. Он выиграл коньковый спринт в Тронхейме.

– У меня нет слов, это невероятно. Посмотрите, как реагирует публика! Лыжники не привыкли к такому, но вот так мы умеем делать это в Тронхейме.

Я чувствую облегчение, все это продолжалось так долго. Здесь так много людей, я победил на родной земле, на глазах у всех, кого я знаю. Я никогда не думал, что буду так тронут. Это самое безумное, что я пережил за всю свою жизнь.

Теперь я могу умереть счастливым. Это невероятно приятно. Я должен сказать большое спасибо сервис-бригаде сегодня. Во многом это их заслуга.

– На трибунах мы видели вашу семью.

– Мы проделали огромную работу. Не только я. Очень благодарен за то, что меня окружают такие люди, и за то, что у них есть возможность прийти сюда и все увидеть своими глазами. Это так важно. Жаль, что я пока не могу их обнять. Осталось несколько дней, уже скоро я обниму всех.

Семья значит для меня все. Они позволили мне следовать за своей мечтой, и это самое замечательное, – сказал пятикратный олимпийский чемпион.

Лучший лыжник мира ни разу не выигрывал длинную гонку на ЧМ. Как же так вышло?