Семиков о серебре в скиатлоне: «Большунов здорово включился на равнинной части. Конечно, он мощнее, тяжело было с ним конкурировать»

Лыжник Илья Семиков прокомментировал свое выступление в скиатлоне на ЧР.

Семиков завоевал серебро, уступив 7,9 секунды победителю Александру Большунову .

«В начале гонки Савелий Коростелев проделал все черновую работу, темп задал, протащил один. Получился разрыв после первого этапа.

Я понял, что ребята накушались на подъеме, пошел в отрыв. С Большуновым старались сделать задел. У него очень сильный дистанционный темп, с ним можно поработать, за ним можно отсидеться.

Большунов здорово включился на равнинной части. Конечно, он мощнее меня. Тяжело было с ним конкурировать», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».