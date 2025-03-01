Семиков о серебре в скиатлоне: «Большунов здорово включился на равнинной части. Конечно, он мощнее, тяжело было с ним конкурировать»
Лыжник Илья Семиков прокомментировал свое выступление в скиатлоне на ЧР.
Семиков завоевал серебро, уступив 7,9 секунды победителю Александру Большунову.
«В начале гонки Савелий Коростелев проделал все черновую работу, темп задал, протащил один. Получился разрыв после первого этапа.
Я понял, что ребята накушались на подъеме, пошел в отрыв. С Большуновым старались сделать задел. У него очень сильный дистанционный темп, с ним можно поработать, за ним можно отсидеться.
Большунов здорово включился на равнинной части. Конечно, он мощнее меня. Тяжело было с ним конкурировать», – сказал спортсмен в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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