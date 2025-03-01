Коростелев о скиатлоне: «Попробовал накормить всех на классике и не накормиться самому. Произошло все наоборот, взял лишка немножко»

Савелий Коростелев рассказал о тактике, которую попытался применить в скиатлоне.

Коростелев занял пятое место в гонке чемпионата России, уступив победителю Александру Большунову 22,6 секунды.

«Это была авантюра. Попробовал накормить всех на классике и не накормиться самому. Произошло все наоборот. Взял лишка немножко.

У меня не было возможности зацепиться за лидеров. Большунов все-таки мастер. И они с Ильей Семиковым уехали вперед.

По-другому выстроить гонку? Я бы терзал себя мыслями, если бы не попробовал.

Сергей Устюгов молодец. На последнем подъеме, когда услышал, как он стонет и кряхтит, думал, он не доедет до финиша. Была мысль, что он все. Он шел и прямо задыхался», – сказал лыжник в эфире «Матч ТВ».