Юрий Бородавко: «Большунова приняли в Италии замечательно. Все фотографировались, общались, никаких провокаций со стороны обычных людей не было»
Бородавко заявил, что Большунова замечательно приняли в Италии.
Трехкратный олимпийский чемпион 13 февраля принял участие в международной любительской гонке Sudtirol Moonlight Classic и выиграл ее.
– Как принимали Александра в Италии?
– Прием был замечательный. Все любители лыжного спорта приняли на ура. Все фотографировались, общались. Никаких провокаций со стороны обычных людей не было. Все только ждут возвращения российских спортсменов, – сказал тренер Юрий Бородавко.
«Это пропаганда». Большунов приехал в Европу впервые за три года – и лыжный мир вспыхнул
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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