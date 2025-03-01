Юрий Бородавко: «Большунова приняли в Италии замечательно. Все фотографировались, общались, никаких провокаций со стороны обычных людей не было»

Бородавко заявил, что Большунова замечательно приняли в Италии.

Трехкратный олимпийский чемпион 13 февраля принял участие в международной любительской гонке Sudtirol Moonlight Classic и выиграл ее.

– Как принимали Александра в Италии?

– Прием был замечательный. Все любители лыжного спорта приняли на ура. Все фотографировались, общались. Никаких провокаций со стороны обычных людей не было. Все только ждут возвращения российских спортсменов, – сказал тренер Юрий Бородавко.

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