«Большунов заряжен и хочет показать себя. Всем нам интересно посмотреть, в какой форме он приехал». Бородавко о чемпионате России
Соревнования по лыжным гонкам пройдут в Казани с 1 по 9 марта. Сегодня стартует скиатлон.
– Перед чемпионатом России был целый месяц подготовительного периода. Многие спортсмены провели его со знаком плюс. Надеюсь, что в скиатлоне мы увидим очень серьезную борьбу.
К сожалению, Мария Истомина не сможет принять участие во всем чемпионате России, поскольку у нее сейчас проходит обследование. Еще не сумели на 100 процентов определить те недуги, которые у нее открылись. Нужно ей обследоваться более глубоко.
– В каком состоянии подходит Александр Большунов и готов ли участвовать во всех гонках?
– Мы знаем Александра как максималиста, который старается участвовать во всех стартах. И во всех гонках он заряжен на победу. И сейчас, после длительных тренировок в Италии, где он сумел выступить в международном старте, он заряжен и хочет показать себя. И всем нам интересно посмотреть, в какой он форме приехал после Италии.
– То есть он нацелен на все гонки?
– Я предполагаю так. Об этом лучше спросить у самого Александра, поскольку мы не виделись весь месяц и не обсуждали тему, – сказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко.
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