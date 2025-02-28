Юлия Ступак пропустит спринт на чемпионате России в Казани из-за болезни
Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит спринт на чемпионате России.
Об этом она сообщила в телеграм-канале.
«Ситуация следующая: пять дней как я заболела гриппом. Усердное лечение и надежда на старт в спринте. Понятное дело, что я бы не показала какой-то адекватный результат при моей подготовке. Но я хотя бы попробовала.
До вчерашнего дня я была уверена, что побегу. Но два тренировочных дня на еще больной организм дали реакцию в виде синусита.
Я понимаю, что когда шанса нет, то не нужно биться дальше. Нужно просто отпустить. Что я и делаю.
Расстроена ли я? Очень. Но я четко понимаю, что если я иду дальше, то таких моментов может быть много. И к каждому нужно быть готовым морально», – написала Ступак.
Чемпионат Росси по лыжным гонкам стартует 1 марта в Казани.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: телеграм Юлии Ступак
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