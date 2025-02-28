Юлия Ступак пропустит спринт на чемпионате России в Казани из-за болезни

Олимпийская чемпионка Юлия Ступак пропустит спринт на чемпионате России.

Об этом она сообщила в телеграм-канале.

«Ситуация следующая: пять дней как я заболела гриппом. Усердное лечение и надежда на старт в спринте. Понятное дело, что я бы не показала какой-то адекватный результат при моей подготовке. Но я хотя бы попробовала.

До вчерашнего дня я была уверена, что побегу. Но два тренировочных дня на еще больной организм дали реакцию в виде синусита.

Я понимаю, что когда шанса нет, то не нужно биться дальше. Нужно просто отпустить. Что я и делаю.

Расстроена ли я? Очень. Но я четко понимаю, что если я иду дальше, то таких моментов может быть много. И к каждому нужно быть готовым морально», – написала Ступак .

Чемпионат Росси по лыжным гонкам стартует 1 марта в Казани.