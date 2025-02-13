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Юлия Ступак готовится выступить на чемпионате России в Казани

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак готовится выступить на чемпионате России, который пройдет с 1 по 9 марта в Казани.

Об этом сообщил тренер национальной сборной Егор Сорин. В текущем сезоне 30-летняя Ступак не участвовала в соревнованиях, сейчас она тренируется на сборе в Армении.

– Да, Юлия прилетела в Армению и сейчас готовится с нашей командой, по нашему плану. Конечно, с определенными корректировками, учитывая то, что была большая соревновательная пауза. Надеемся увидеть ее на чемпионате России.

– То есть Юлия настроена вернуться?

– Да. Она готовится пробежать несколько гонок на чемпионате России и затем, возможно, на этапе Кубка России в Сыктывкаре, – рассказал Сорин.

Этап Кубка страны в Сыктывкаре пройдет 15–17 марта.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России жен (лыжные гонки)
чемпионат России
лыжные гонки
logoЮлия Ступак (Белорукова)
logoЕгор Сорин
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