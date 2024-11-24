Елена Вяльбе: «Рано говорить, что Ступак завершила карьеру. Но на турнирах уровня чемпионата и Кубка России ждать ее точно не надо»

Елена Вяльбе считает, что Юлия Ступак пока не завершила карьеру.

— Можно ли уже констатировать, что Юлия Ступак завершила карьеру, или пока рано говорить об этом?

— Пока рано говорить об этом.

— Ждать ли ее на соревнованиях в этом сезоне в таком случае?

— На соревнованиях уровня чемпионата и Кубка России не ждать точно, - рассказала Вяльбе .