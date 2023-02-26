Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Норвегия выиграла командный микст, Германия – 2-я, Австрия – 3-я

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Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла командный микст на ЧМ в Планице.

Медали в данной дисциплине были разыграны на чемпионате мира впервые.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Планица, Словения

Командный микст

HS100 / 4x5 км

1. Норвегия (Йенс Люрос Офтебру, Ида Мари Хаген, Гида Вествол Хансен, Ярл Магнус Риибер) – 37.38,2

2. Германия (Винценц Гайгер, Дженни Новак, Натали Армбрустер, Юлиан Шмид) – 47,8

3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Анналена Сламик, Лиза Хирнер, Йоханнес Лампартер) – 1.00,0

2 комментария

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PolarBear
Как надоели эти норги. Биатлон черти , почти всё захватили , в горных лыжах залезли . В лыжах без Большуна всё оккупировали, еще и тут в двоеборье никак не угамоняться, хапуги
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Maxim Gector Gector
этот молодой термоядерный состав норгов еще лет 5-7 протянет на 1ых местах.
+1
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