Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Норвегия выиграла командный микст, Германия – 2-я, Австрия – 3-я

Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла командный микст на ЧМ в Планице.

Медали в данной дисциплине были разыграны на чемпионате мира впервые.

Лыжное двоеборье

Чемпионат мира

Планица, Словения

Командный микст

HS100 / 4x5 км

1. Норвегия (Йенс Люрос Офтебру, Ида Мари Хаген, Гида Вествол Хансен, Ярл Магнус Риибер) – 37.38,2

2. Германия (Винценц Гайгер, Дженни Новак, Натали Армбрустер, Юлиан Шмид) – 47,8

3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Анналена Сламик, Лиза Хирнер, Йоханнес Лампартер) – 1.00,0