Чемпионат мира-2023. Лыжное двоеборье. Норвегия выиграла командный микст, Германия – 2-я, Австрия – 3-я
Сборная Норвегии по лыжному двоеборью выиграла командный микст на ЧМ в Планице.
Медали в данной дисциплине были разыграны на чемпионате мира впервые.
Лыжное двоеборье
Чемпионат мира
Планица, Словения
Командный микст
HS100 / 4x5 км
1. Норвегия (Йенс Люрос Офтебру, Ида Мари Хаген, Гида Вествол Хансен, Ярл Магнус Риибер) – 37.38,2
2. Германия (Винценц Гайгер, Дженни Новак, Натали Армбрустер, Юлиан Шмид) – 47,8
3. Австрия (Штефан Реттенеггер, Анналена Сламик, Лиза Хирнер, Йоханнес Лампартер) – 1.00,0
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