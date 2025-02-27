Дмитрий Васильев: «Норвежцы благополучно уничтожают лыжный спорт и биатлон. Они прикрылись справками и бегают откровенно легально на допинге»

Дмитрий Васильев заявил, что норвежцы уничтожают лыжный спорт и биатлон.

«Чемпионат мира по лыжным гонкам без России вообще не интересен. Я посмотрел спринт. Там одни норвежцы и шведы — больше никого. Ну есть один финн, который третьим стал. И итальянец Пеллегрино, у которого уже борода седая. Никого больше нет. Спорт стал вообще не интересен.

Норвежцы благополучно уничтожают лыжный спорт и биатлон. Они прикрылись справками и бегают откровенно легально на допинге — завоевывают все медали.

Посмотрите, каким позорищем был чемпионат мира по биатлону. В спринтерской гонке у мужчин шесть норвежцев в десятке! Это что вообще такое? Что за бред такой? Мы же понимаем, что такого быть не может. Если бы сейчас им запретили использование допинга легально, то я не уверен, был бы хоть кто‑то в десятке из этих норвежцев. А тут шесть человек!

Вместе с этим пропадает интерес, а значит уходят спонсоры. Смотрибельность низкая. Людям неинтересно, они переключают каналы. Значит спонсоры теряют в прибыли, а значит и уходят. Если же спонсоры уходят, значит этот спорт никто не финансирует. Вот и все. Вот только норвежцы между собой и будут бегать. Зачем тогда тратить деньги? Раздали бы норвежцам все медали, да и все. Вот вам и чемпионат мира.

Конечно, я утрирую. Но к этому все идет. Они сами своими руками и уничтожают спорт. Это как раковые клетки, которые поглощают здоровые клетки, чтобы выжить, и чтобы им комфортно было. В конечном итоге они уничтожают организм и сами погибают. Вот то же самое сейчас делают норвежцы», — сказал двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев.